اخبار الرياضه

كريستيانو رونالدو يظهر في تدريبات النصر السعودي استعدادًا لمباراة الأخدود

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النصر السعودي تدريباته الجماعية  استعدادًا لمباراة الأخدود في المباراة المرتقبة على ستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي .

اقرأ أيضًا..

 عاد  البرتغالي نجم النصر السعودي  تدريباته العالمي  استعدادًا لمباراة الأخدود ضمن منافسات الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي .

عاد  كريستيانو رونالدو من فترة التوقف الدولي مع منتخب البرتغال  في مباراتين خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ يورو 2024 . 

ويستعد فريق النصر السعودي لمباراة الأخدود مساء الجمعة  القادمة ضمن منافسات الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر السعودي والأخدود في دوري روشن 

تبدأ مباراة النصر  السعودي والأخدود مساء الجمعة 24 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة  8مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والأخدود 

تذاع المباراة على قنوات اس سي السعودية  الناقل الحصري للمباراة بطولة دوري روشن السعودي .

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا