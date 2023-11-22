كريستيانو رونالدو يظهر في تدريبات النصر السعودي استعدادًا لمباراة الأخدود

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النصر السعودي تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة الأخدود في المباراة المرتقبة على ستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي .

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عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي تدريباته العالمي استعدادًا لمباراة الأخدود ضمن منافسات الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي .

عاد كريستيانو رونالدو من فترة التوقف الدولي مع منتخب البرتغال في مباراتين خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ يورو 2024 .

ويستعد فريق النصر السعودي لمباراة الأخدود مساء الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر السعودي والأخدود في دوري روشن

تبدأ مباراة النصر السعودي والأخدود مساء الجمعة 24 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 8مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والأخدود

تذاع المباراة على قنوات اس سي الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباراة بطولة دوري روشن السعودي .