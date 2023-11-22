المهدي سليمان يرفع راية التمرد على الإتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت العلاقة بين المهدي سليمان حارس مرمى فريق الإتحاد السكندري وإدارة ناديه طريقاً مسدوداً خلال الأيام القليلة الماضية.

ورفع المهدي سليمان راية التمرد على فريقه بعدما قرر عدم التواجد في تدريبات الفريق دون الحصول على إذن من المدير الفني طارق العشري.

وإكتفى المهدي سليمان بخوض تدريبات منفردة في مقر تدريبات فريق بيراميدز الذي لعب له في وقت سابق قبل الإنتقال للإتحاد.

على جانب آخر كشف نادي الإتحاد السكندري آخر تطورات الإصابة القوية التي تعرض لها ثنائي دفاع الفريق محمود شبانة وسيف تقا بعد إصطدامهما خلال إحدى التدريبات.

وحرص الجهاز الفني لزعيم الثغر على الإطمئنان على صحة اللاعبين بعدما تم نقلهما للمستشفي للتأكد من عدم وجود أي اصابات خطيرة للثنائي.