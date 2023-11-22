حجازي وجوتا يشاركان في مران الاتحاد الجماعي استعدادًا للاتفاق

ياسر رشاد - القاهرة - شارك النجم المصري الدولي أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في المران الجماعي للفريق مساء اليوم استعدادًا لمواجهة نادي الاتفاق المقبلة في الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري روشن.

حجازي وجوتا يشاركان في مران الاتحاد الجماعي

وشهد مران نادي الاتحاد اليوم مشاركة اللاعب أحمد حجازي بشكل طبيعي بعد تماثله للئفاء من إصابة الرباط الصليبي، ليكون جاهز للمشاركة في المباريات في يناير المقبل، ويقترب من دخول قائمة مواجهة نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

كما شهد مران الاتحاد اليوم مشاركة اللاعب جوتا الذي ربطته تقارير بالانتقال لنادي توتنهام في الميركاتو الشتوي المقبل، مع وجود أنباء تقربه من نادي نيوكاسل أيضًا.

كما شارك اللاعب صالح العمري العائد من الإصابة، والذي غاب عن مواجهتي القوة الجوية في دوري أبطال آسيا، ولقاء نادي أبها في مسابقة الدوري بالعاشرة من نوفمبر الجاري، ليقترب من دخول قائمة مواجهة الاتفاق.

يخوض الاتحاد مواجهة مهمة أمام نادي الاتفاق يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والتي تقام على ملعب ستاد عبدالله الدبل.