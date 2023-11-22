نجم الاتحاد المصاب يشارك في المران الجماعي استعدادًا للاتفاق

ياسر رشاد - القاهرة - شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مشاركة اللاعبين الدولين مساء اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة نادي الاتفاق، في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

صالح العمري يشارك في المران الجماعي استعدادًا للاتفاق

يخوض الاتحاد مواجهة مهمة أمام نادي الاتفاق يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والتي تقام على ملعب ستاد عبدالله الدبل.

وشهد المران الجماعي لنادي الاتحاد اليوم مشاركة اللاعب صالح العمري العائد من الإصابة، والذي غاب عن مواجهتي القوة الجوية في دوري أبطال آسيا، ولقاء نادي أبها في مسابقة الدوري بالعاشر من نوفمبر الجاري.

كما شهد المران الجماعي مشاركة اللاعب حسن كادش وفيصل الغامدي وطلال حاجي الذي كان ضمن قائمة المنتخب السعودي الأول، بينما عاد اللاعب مروان الصحفي من المشاركة في مواجهات المنتخب الأولمبي بالبطولة الدولية الودية.

ركز المران الجماعي للفريق اليوم على الجانب الفني من قبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي شارك لأول مرة في المران الجماعي بوجود جميع العناصر باستمرار غياب المصابين، بينما شارك اللاعب أحمد شراحيلي في جزء من المران.