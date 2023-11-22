هيثم عسيري يشارك في مران الأهلي الجماعي استعدادًا للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - شارك اللاعب هيثم عسيري نجم النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأولمبي، في مران الفريق الجماعي اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة نادي الشباب المقبلة ضمن مواجهات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن.

هيثم عسيري يشارك في مران الأهلي الجماعي

ظهر هيثم عسيري بشكل طبيعي في مران النادي الأهلي اليوم الأربعاء، بعد وجود أنباء ربطت وجود أزمة بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة المدرب ماتياس يايسلة.

وكانت بوابة الخليج 365 ضد أوضحت في وقت سابق سبب غياب هيثم عسيري عن مباريات الفريق وحقيقة رحيله عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، ليتبين أنه لم يطلب الرحيل لكنه طلب الحصول على إجازة زواج.

من المقرر ان تقام مباراة الأهلي ضد الشباب يوم السبت المقبل الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.