مدرب النجمة اللبناني مرشح لقيادة الزمالك خلفًا لـ”أوسوريو”

بات البرتغالي باولو مينيزيس مدرب النجمة اللبناني مرشحًا بقوة لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك، خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق السابق.

وأعلن الزمالك في وقت سابق توجيه الشكر لمدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بسبب سوء النتائج وآخرها الهزيمة أمام فريق زد إف سي بالجولة السادسة من الدوري.

واعترف باولو مينيزيس مدرب النجمة اللبناني بمفاوضات نادي الزمالك للتعاقد معه لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

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وقال المدرب البرتغالي في تصريحات تليفزيونية: “نعم هناك مفاوضات مع نادي الزمالك، إنهم يتحدثون مع وكيل أعمالي”.

وأضاف: “أرسلنا سيرتي الذاتية ومشروعي الرياضي إلى رئيس النادي حسين لبيب، وكذلك أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، ونحن في انتظار اجتماع لعرض مشروعي الرياضي على مجلس الإدارة”.

وأكد المدرب البرتغالي أنه لا يمانع في قبول تدريب الزمالك إذا كان العرض مناسبًا له.

من ناحية أخرى يستعد الزمالك لملاقاة أبو سليم الليبي في أولى جولات مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم 26 نوفمبر الجاري.