كاسيميرو يوافق على الانتقال للدوري السعودي

أبدى كاسيميرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم كاسيميرو بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين على خطى العديد من اللاعبين حول العالم، وتحديدًا نادي النصر الذي يريد التعاقد معه.

وأوضحت صحيفة ريليفو، أن كاسيميرو بدأ في التفكير في الرحيل إلى الدوري السعودي، مشيرة إلى أن اللاعب بالفعل قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد، ولكن دون تحديد موعد لتنفيذ ذلك، ولم يستبعد أن يكون الموعد في الصيف القادم رغم رغبة الشياطين الحمر في بقاءه.

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وكانت هناك أنباء أن كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي قام بالتحدث مع كاسيميرو لإقناعه بخطوة الانتقال إلى صفوف العالمي.

ويستعد فريق النصر، لمواجهة نظيره الأخدود في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة النصر ضد الأخدود في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.