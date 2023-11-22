مورينيو يحسم موقفه من العودة لتدريب ريال مدريد

رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، من ترشيحه للعودة لتدريب ريال مدريد الإسباني خلفاً لكارلو أنشيلوتي.

مورينيو يقود روما منذ 1 يوليو 2021 لكن ينتهي عقده مع ختام الموسم الحالي في يونيو 2024.

في المقابل ينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وذكرت تقارير أن المدرب الإيطالي وقع بالفعل عقود تدريبه لمنتخب البرازيل.

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قال مورينيو في تصريحاته لشبكة رآى الإيطالية عن عودته لتدريب ريال مدريد: “فلورنتينو بيريز شخص ذكي للغاية، ولديه بالفعل مدرب رائع، لماذا يُفكر في مدرب آخر؟”.

تابع: “أنا من مشجعي ريال مدريد، وأتمنى أن يستمر أنشيلوتي، فهو المدرب المثالي للنادي في الموسم المقبل”.

أضاف: “أعتقد أن رجلا مجنونا فقط هو الذي سيغادر ريال مدريد عندما لا يزال يريد النادي استمراره، وكان ذلك الرجل المجنون أنا، الشخص الوحيد الذي قرر المغادرة بعد ثلاث سنوات مع رئيس لا يزال يريدني، وخوسيه سانشيز أيضا”.

أردف:”أنا متأكد من أن كارلو سيبقى عند أول إشارة من فلورنتينو، لأنه مثالي لريال مدريد وريال مدريد مثالي له”.

أتم:”سأقول الحقيقة، أعتقد أنني سأذهب إلى التدريب في السعودية يومًا ما، لكن عندما أقول يومًا ما لا أقصد غدًا أو بعد غد .”