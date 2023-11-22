نجم ريال مدريد المرتقب يعلق على مشاركته أمام الأرجنتينما

علق إندريك فيليبي، لاعب فريق بالميراس ومنتخب البرازيل، وصفقة ريال مدريد المنتظرة على مشاركته أمام الأرجنتين، في تصفيات كأس العالم 2026.

وسقط منتخب البرازيل في فخ الهزيمة خلال مواجهة الأرجنتين (1-0) فجر الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية.

أحرز نيكولاس أوتامندي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ63 من عمر اللقاء.

طالع أيضًا: مورينيو يحسم موقفه من العودة لتدريب ريال مدريد

وسجل إندريك ثاني مشاركاته الدولية مع منتخب السامبا في الدقيقة 72 عندما دخل بدلا من رافينيا.

كتب إندريك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مساء اليوم الأربعاء: “أشكر الله على كل فرصة ولحظة، يتم كتابة قصة جديدة”.

تابع: “لن أتوقف عن القتال حتى نحقق كل أحلامنا.”

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأرجنتين إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب التصفيات، فيما تجمد رصيد البرازيل عند 7 نقاط في المركز السادس.

وسينضم إندريك لريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وتعاقد ريال مدريد بالفعل مع اللاعب الشاب إندريك نجم بالميراس البرازيلي، بداية من صيف عام 2024، مقابل 60 مليون يورو، حيث لم يتمكن من ضمه للفريق قبل ذلك بسبب قواعد “فيفا” التي تمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين في أندية، تحت سن الـ 18 عامًا.