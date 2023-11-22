مورينيو يعلنها: سأنتقل للتدريب في الدوري السعودي

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، أنه سوف يقوم بالتدريب في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد مورينيو مع نادي روما في نهاية الموسم الحالي، ولم يتم فتح ملف تجديد عقده مع النادي حتى الآن، علمًا بأنه تلقى عرضًا للتدريب في الدوري السعودي.

وأوضح مورينيو في تصريحات عبر “TG2″، أنه سينتقل للتدريب في الدوري السعودي يومًا ما، ولكنه لا يعلم متى يحدث ذلك إلا أنه من الوارد حدوثه.

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وعن ارتباط اسمه بالعودة إلى ريال مدريد لخلافة كارلو أنشيلوتي، قال: ” عندما يكون لديك مدرب عظيم، لماذا تفكر في أي شخص آخر؟، فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، رجل ذكي للغاية، إذا قرأت الصحف، فلديه بعض الأفكار الواضحة جدًا”.

وأضاف: “أنا مشجع لأنشيلوتي، وأتمنى أن يسير بشكل مميز فهو المدرب المثالي للملكي”.