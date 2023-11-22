ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول

يقدم لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الثالثة عشر.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، بمواجهة قوية بين مانشستر سيتي وليفربول.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

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وستقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يقع ليفربول في الوصافة برصيد 27 نقطة.

1 مانشستر سيتي، 28 نقطة.

2 ليفربول، 27.

3 آرسنال، 27 .

4 توتنهام، 26 .

5 أستون فيلا، 25 .

6 مانشستر يونايتد، 21 .

7 نيوكاسل يونايتد، 20 .

8 برايتون، 19 .

9 وست هام، 17.

10 تشيلسي، 16 .

11 برينتفورد، 16 .

12 ولفرهامبتون،15 .

13 كريستال بالاس، 15 .

14 نوتنجهام فورست، 13.

15 فولهام، 12 .

16 بورنموث، 9.

17 لوتون تاون، 6 .

18 شيفيلد يونايتد، 5 .

19 إيفرتون، 4.

20 بيرنلي، 4 .