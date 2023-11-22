4 طلبات من الزمالك شرط تجديد عقد أحمد فتوح.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

باقي من الزمن أقل شهر ونصف حتى تفتح أبواب الانتقالات الشتوية يناير 2024، وتدخل الأندية في مفاوضات مع اللاعبين من أجل تنشيط وتجديد قائمة الفريق التي ستكمل باقي منافسات الدوري حتى نهاية الموسم.

ويحاول نادي الزمالك حل العديد من المشاكل والملفات التي تؤثر على استقرار وسير أداء النادي خلال هذا الموسم، من ضمنها رفع القيد عن الفريق في يناير القادم، ودفع الرواتب المتاخرة، وتجديد عقود بعض اللاعبين التي تنتهي في صيف 2024.

أحد هذه الأزمات هي ملف عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، بعد توقيع غرامة مالية وهي خصم من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم، بخصم 25% من العقد السنوي لـ أحمد فتوح، وخصم 20% من العقد السنوي لـ محمد صبحي، وخصم 15% من العقد السنوي لـ مصطفى الزناري.

وذلك على خلفية خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد، التي خسرها الفريق 2/1 في 3 نوفمبر الجاري.

وانتشرت في الأيام الماضية، أحاديث حول رحيل أحمد فتوح إلى دوري خليجي، تحديدًا، دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو"، والانضمام لفريق أحد مقابل 1.5 مليون دولار.

كما انتشرت مطالبات من بعض المحبين للزمالك بوضع شروط معينة لتجديد عقد فتوح مع الزمالك، والموافقة على طلبات مجلس إدارة حسين لبيب.

ونستعرض أبرز 3 طلبات من مجلس إدارة الزمالك من اجل الموافقة على تجديد عقد فتوح:

1-تطبيق بند خصم 25% من راتب أحمد فتوح

يتقاضى أحمد فتوح هذا الموسم والأخير له مع الزمالك 5 مليون جنيه، أي أن قيمة الخصم سوف تصل إلى 1.25 مليون جنيه.

أحمد فتوح طلب في وقت سابق وقبل الأزمة مع الزمالك تجديد عقده لمدة 3 مواسم على أن يحصل في الموسم الأول على 18 مليون جنيه، و 19 مليون جنيه في الموسم الثاني، و20 مليون جنيه فى الموسم الثالث 20 مليون جنيه، ومنحة تعاقد تقدر بنحو 30 مليون جنيه.

2-رفض مجلس إدارة الزمالك منحة التعاقد

طلب أحمد فتوح في جلسات تجديد عقده مع مسؤولي الزمالك الحصول على منحة تعاقد تقدر بنحو 30 مليون جنيه، لكن إدارة النادي رفضت هذا الطلب نهائيًا شكلًا وموضوعًا حفاظًا على غرفة الملابس، فضلًا عن الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك الفترة الحالية والغرامات المطلوب دفعها لرفع القيد في يناير القادم.

3-تجديد العقد مقابل 10 مليون جنيه فقط

ذكر الإعلامي الإعلامي أمير هشام في برنامج "+90" على فضائية "النهار رياضة"، في أكتوبر الماضي، أن مجلس الزمالك وافق على تجديد عقد فتوح مقابل 10 مليون جنيه راتب سنوي، بالإضافة إلى منحة 50% من قيمة عقده، ودفع المستحقات القديمة والمتأخرة لدى اللاعب.

4-التوقيع على لائحة عقوبات الزمالك

قال عامر العمايرة المتخصص خبير في اللوائح الرياضية، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس"، على قناة “ETC”، إن نادي الزمالك لديه لائحة داخلية، وتنص تلك اللائحة على وجود عقوبات معينة، اللاعبين يوقعون عليها قبل بداية كل موسم.

وأكد "العمايرة"، أنه على حد علمه أن لاعبي الزمالك لم يوقعوا على اللائحة الداخلية حتى الآن، مشيرا إلى أنه ينصح النادي بتسديد مستحقات اللاعب.

وفي حالة ثبوت حديثة فإن الزمالك سوف يطلب أحمد فتوح التوقيع على هذه اللائحة لضمان التزام اللاعب بعقوبة الخصم الموقعة، وتجديد عقده في الفترة القادمة.