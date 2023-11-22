فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة الثالثة عشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من العائدات في الجولة الثالثة عشر، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت.

جيمس ماكاتي (شيفيلد يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

تمنح الزيارة التي سيقوم بها فريق بورنموث للاعب خط وسط شيفيلد يونايتد فرصة إلى مواصلة تقديم العائدات الهجومية على أرضة.

وقدم ماكاتي تمريرة حاسمة ضد كل من مانشستر يونايتد وولفرهامبتون خلال آخر مباراتين لشيفيلد على ملعبه، وحقق تسع نقاط.

وصنع سبع فرص في آخر أربع مباريات، أكثر من أي لاعب آخر في فريق شيفيلد يونايتد.

وعانى بورنموث دفاعيًا خلال مبارياته خارج أرضه منذ تعيين أندوني إيراولا مدربًا للفريق، حيث استقبلوا ثلاثة أهداف أو أكثر في أربع من مبارياتهم الخمس خارج أرضهم في موسم 2023/24.

جاك هاريسون (إيفرتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

ساعدت مشاركة الجناح في التشكيلة الأساسية لفريق إيفرتون على تغيير مردوداتهم الهجومية.

وسجل هاريسون هدف واحد وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في مبارياته الخمسة التي شارك فيها منذ أن حصل على أول مباراة له مع فريق إيفرتون في الجولة الثامنة.

وبلغ متوسطه 5.6 نقطة لكل مباراة خلال تلك الفترة، وشارك في 50 في المائة من أهداف إيفرتون منذ مشاركته.

وعلى الرغم من أنهم سجلوا خمسة أهداف فقط في جوديسون بارك هذا الموسم، إلا أن الاحصائيات تشير إلى أن إيفرتون سيشكل الكثير من المشاكل أمام ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد.

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

يستضيف البرتغالي لاعب مانشستر سيتي نظيره ليفربول في أفضل حالاته هذا الموسم.

وساهم سيلفا في الأهداف بكل من الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث جمع 28 نقطة بفضل هدفين وتمريرتين حاسمتين.

وصنفت تمريراته الثمانية المفتاحية في تلك الفترة صدارة فريق بيب جوارديولا، في حين أن فرصه الخمس الخطيرة التي تم إنشاؤها كانت بمثابة إجمالي متصدر الدوري.

وفي هذه الأثناء، لم يحافظ ليفربول بعد على شباكه نظيفة في المباريات خارج أرضه هذا الموسم، مما يشير إلى أن سيلفا يمكنه ان يسجل أو يصنع لمانشستر سيتي مرة أخرى.

ريان آيت نوري (ولفرهامبتون) 4.5 مليون جنيه إسترليني

برز تهديد اللاعب الجزائري الدولي الهجومي بفضل التغيير الأخير في مركزه مع ولفرهامبتون.

وظهر آيت نوري كظهير جناح أو كجناح في كل من الأسابيع الستة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بعد أن لعب سابقًا كظهير.

وسدد سبع كرات وقدم سبع تمريرات مفتاحية في تلك الفترة، مما جعله من بين أفضل ثلاثة لاعبين في فريقه.

ويزور ولفرهامبتون فريق فولهام الذي سجل 10 أهداف فقط هذا الموسم، مما يزيد أيضًا من فرص آيت نوري في الحفاظ على شباكه نظيفة في ملعب كرافن كوتيدج.