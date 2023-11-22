شكرا لقرائتكم خبر عن WE يفاوض أحمد عيد لخلافة جمعة مشهور فى تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت إدارة WE في مفاوضات مع أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، لتولى مهمة تدريب الفريق خلفا لجمعة مشهور.

وقدم جمعة مشهور استقالته من تدريب WE بعد الهزيمة من بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفيـن.

من جانبه، قدم أحمد عيد عبد الملك استقالته من تدريب لافيينا بعد الخسارة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، فى الجولة التاسعة.

وشهدت مباريات الجولة التاسعة تسجيل 32 هدفا فى المباريات العشرة التى أقيمت، كما جاءت مباريات حرس الحدود ومصر المقاصة بالنتيجة الأعلى بالدورى بعدما فاز الفريق العسكرى 6 / 2، أحرز فيها محمد النجيلى لاعب حرس الحدود الهاتريك الثالث فى المسابقة، وجاءت مواجهة المصرية للاتصالات وبترول أسيوط في الوصافة بـ5 أهداف بعدما انتهت بفوز البترول بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتصالات، في حين سجلت مواجهة أسوان وأبو قير للأسمدة التعادل السلبى الوحيد في الجولة.

وقدم 3 مدربين استقالاتهم بعد مباريات هذه الجولة وهم أحمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا، وجمعة مشهور من تدريب المصرية للاتصالات، وسامر عبد الرحمن من تدريب فريق القناة.