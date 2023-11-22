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اليد يعلن جدول مباريات الدور الأول لكأس أمم أفريقيا بمصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إتحاد كرة اليد جدول منافسات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال التى تستضيفها مصر يناير المقبل بإستاد القاهرة و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

 

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع غينيا يوم 17 يناير فى ضربة البداية .

 

وجاء الجدول كالتالى : 

 

سيواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة " مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

 

وفي حالة فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

 

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

 

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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