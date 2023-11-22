شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مودرن فيوتشر للتدريبات استعدادا لسوبر سبورت بالكونفدرالية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو مودرن فيوتشر للتدريبات الجماعية عقب الراحة التي منحها البرتغالي ريكاردو فورموسينيو للاعبين لمدة 24 ساعة لتجنب الإرهاق والاصابات قبل مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك عمر كمال عبد الواحد عقب عودته مع بعثة الفراعنة أول أمس، بعد الانتهاء من مواجهة سيراليون في ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسئولو فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.



تدريبات مودرن فيوتشر



تدريبات مودرن فيوتشر



تدريبات مودرن فيوتشر