شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يبحث عن 3 وديات مع مدارس أوروبية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، عن خوض 3 وديات لمعسكر المنتخب المقبل في يناير القادم، لتعويض غياب الوديات عن معسكره الذي انتهى أمس الثلاثاء بدون الترتيب لأي مواجهة مع المنتخبات التي استهدفها المدرب البرازيلي.

واختتم المنتخب الأولمبي معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية، الذي خاضه بدون وديات فى إطار استعداده للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وسيطر الحماس على تدريبات المنتخب طوال فترة المعسكر من 13 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وتعرض لاعب المنتخب الأولمبي قبل يومين حسام عبد المجيد لإصابة فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة، وأجري له الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية، وطمأن الجهاز الفني واللاعبين عليه، وتأكد غيابه لمدة شهر.

وقرر ميكالى المدير الفني للمنتخب تعديل برنامجه التدريبي أكثر من مرة في المعسكر، وجاءت القائمة التي خاضت المعسكر كالتالي: حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا، محمد نديم، وخط الدفاع: محمد أشرف، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، أحمد محمود، أحمد حسام، محمد مغربي، أحمد عيد، عمر فايد، وفي خط الوسط: محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد "ميسي"، أحمد نبيل "كوكا"، زياد فرج، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، عمر ممدوح، وليد علي فرج، محمد شحاتة، مصطفى أشرف، وفي الهجوم: أسامة فيصل، حسام أشرف، بلال مظهر.