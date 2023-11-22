شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-11-2023 شهد العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها، منتخب مصر يُرسل قائمة أمم أفريقيا الأولية 14 ديسمبر القادم.
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تؤكد حظر الترامادول بداية من أول يناير 2024
تواجد الطفل الفلسطيني عبد الرحمن في مقر نادى الزمالك بميت عقبة ، بعد استجابة النادى الى أمنية الطفل لمقابلة لاعبى الفريق وعلى رأسهم شيكابالا وزيزو ومحمود علاء، وتواجد الطفل في مقر النادى، مرتديا الشال الفلسطيني.
اقترب الثنائي خالد عبد الفتاح وصلاح محسن لاعبا الأهلي من الدخول في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ، في الصفقة التبادلية بين الناديين خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.
لم يحسم الجهاز الفني للأهلي موقف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر من اللحاق بمباراة فريقه ضد ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
غموض موقف طاهر محمد طاهر من اللحاق بمباراة الأهلي وميدياما الغاني
يواجه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي شبح الغياب عن مبارا فريقه أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه على مدار اليومين الماضيين.
حقيقة خناقة إمام عاشور وطارق حامد فى معسكر المنتخب
كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما يتردد عن حدوث خناقة بين الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي، وطارق حامد لاعب ضمك السعودي، خلال معسكر منتخب مصر الأخير، والذي كان أحد الأسباب في استبعاد الثنائي ومعهما حسين الشحات من معسكر المنتخب.
الأهلى يفتح الباب لبيع أليو ديانج فى الميركاتو الشتوى.. اقرأ التفاصيل
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