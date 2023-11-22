حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-11-2023

يواجه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي شبح الغياب عن مبارا فريقه أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه على مدار اليومين الماضيين.

حقيقة خناقة إمام عاشور وطارق حامد فى معسكر المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما يتردد عن حدوث خناقة بين الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي، وطارق حامد لاعب ضمك السعودي، خلال معسكر منتخب مصر الأخير، والذي كان أحد الأسباب في استبعاد الثنائي ومعهما حسين الشحات من معسكر المنتخب.

الأهلى يفتح الباب لبيع أليو ديانج فى الميركاتو الشتوى.. اقرأ التفاصيل

فتح مسئولو النادي الأهلي الباب أمام احتراف المالي اليو ديانج خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، حال وصول عرض خارجي مناسب، وشريطة أن يكون العرض المالي المقدم للحصول على الدبابة المالية مناسب لطموحات النادي وجماهيره.