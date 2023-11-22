شكرا لقرائتكم خبر عن نادى هيئة القناة يستضيف بطولة الجمهورية لشابات الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى هيئة القناة منافسات بطولة الجمهورية لشابات الملاكمة خلال الفترة من 16 وحتى 21 ديسمبر القادم، وذلك للموسم المحلى 2023/2024.

وتستضيف شرم الشيخ بطولة الجمهورية لناشئى الملاكمة للموسم المحلى 2023 / 2024 خلال الفترة من 2 وحتى 7 مارس المقبل لتستمر على مدار 6 أيام متتالية.

فيما تقام بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2009 فى مدينة الفيوم فى النصف الثانى من إجازة نصف السنة، خاصة أن النصف الأول سيقام فيه بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2008 بنادى الترسانة.

من ناحية أخرى كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن دخول اللاعبين المؤهلين لأولمبياد باريس معسكرا مغلقا شهر ديسمبر المقبل فى روسيا، بعد الحصول على موافقة رئيس الاتحاد الدولى للعبة، إستعدادا للدورة الأولمبية. ويضم المعسكر ثنائى الرجال عبد الرحمن عرابى وعمر العوضى، وفى السيدات اللاعبة المؤهلة للأولمبياد يمنى عياد.