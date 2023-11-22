شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يترقبون فرصة مع الأهلي بعد نهاية التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أكثر من لاعب في الأهلي الحصول على فرصة المشاركة في الفترة القادمة، بعدما غابوا عن المشاركة لفترات طويلة منذ بداية الموسم الحالي ومنهم من يغيب منذ الموسم الماضي.

ويترقب كل من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد وكريم نيدفيد الحصول على فرصة كاملة للمشاركة في المباريات، بعد تعافي الرباعي من الإصابات التي لحقت بهم في الفترة الماضية.

غاب السولية عن الأهلي منذ نهاية الموسم الماضي، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، قبل أن يتعافى مع نهاية الموسم الماضي ويبدأ فترة الإعداد مع الفريق ويتعرض للإصابة مجددا، والتي تعافى منها مؤخرا وانتظم في التدريبات الجماعية.

يغيب محمود متولي عن الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية وأداء برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، ويترقب الحصول على فرصة كاملة.

يترقب كريم فؤاد الحصول على فرصة كاملة في المباريات القادمة، بعدما غاب عن المشاركة لترة طويلة في الموسم الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ثم العودة للمشاركة في المباريات والإصابة مجددا بشد في العضلة الضامة، ثم التعافي ويصبح جاهزا للمباريات.

لم يشارك نيدفيد مع الأهلي منذ العودة مطلع الموسم الحالي سوى في مباراة واحدة في مباراة الجونة الأخيرة، في ظل ابتعاده عن المشاركة بسبب إصابة بشد في العضلة الأمامية.