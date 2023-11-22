رئيس الأهلي السعودي يفتح النار على لجنة الاستقطابات بسبب ساديو ماني

ياسر رشاد - القاهرة - فتح خالد العيسى رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي النار على لجنة الاستقطابات المسؤولة عن تعاقدات الأندية الكبرى الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمار السعودي بسبب صفقتي ساديو ماني و سافيتش.

وقال العيسى في تصريحات تليفزيونية: " الأهلي أول من تواصل مع ساديو ماني وفاوضناه قبل النصر، وقال لنا سعد اللذيذ أن ماني إذا جاء لدورينا سيكون فقط للاهلي ".

وأضاف: " أخبرونا أن ساديو ماني مبلغه عالي ولن نستطيع جلبه، تفاجئنا بعدها بـ 48 ساعة بتوقيعه للنصر ".

وتابع: " طالما انتقل الميدان من المكتب إلى منصة أخرى أصبح واجب علي أن أرد في نفس المنصة، لكن من أول أنا مو راضي و سكوتي ما كان معناه إني راضي لكن اللي حصل إن الميدان اختلف ".

واختتم: " طلبت التعاقد مع سافيتش و ساديو ماني و ليفاندوسكي، ولم نحصل على أي صفقة منهم حيث انتقل سافيتش إلى الهلال، وساديو ماني إلى النصر، بينما ليفاندوسكي مازال متاحًا ".

النصر السعودي يقترب من ضم كاسيميرو

دخلت إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة مع النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب فريق مانشستر يونايتد، للحصول على خدماته ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأكد خوسيه فليكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية في تصريحات صحفية اليوم أن هناك مفاوضات بين النصر السعودي وكاسيميرو للتعاقد معه هذا الشتاء.

وأضاف فليكس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب دورًا كبيرًا في حسم الصفقة للنصر، حيث يمثل "الدون" هو همزة الوصل بين الطرفين لإقناع اللاعب بالقدوم إلى الدوري السعودي.