حقيقة مشاركة فريق سعودي في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خوسيه فليكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وجود اقتراح بمشاركة أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

وقال خوسيه فليكس في تصريحات صحفية اليوم: “ هناك مفاوضات جادة وفي مراحلها النهائية بين الاتحاد السعودي والاتحاد الأوربي لمشاركة أحد أندية الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا ”.

وأكد على الفريق السعودي المشاركة سيكون أحد أندية القمة الأربعة والمملوكين لصندوق الاستثمار، حيث تميل الكفة بشكل أكبر لأندية الرياض المتمثلة في الهلال والنصر.

مورينيو يكشف موقفه من التدريب في الدوري السعودي

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي موقفه من الانتقال للتدريب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعد تردد الكثير من الأنباء عن دخوله حسابات بعض أندية القمة في دوري روشن.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات لإذاعة "Rai1" الإيطالية اليوم: "أعتقد أنني سأنضم يومًا ما إلى الدوري السعودي للمحترفين، أعتقد أنني سأذهب وأدرب هناك". لكن ذلك لن يكون غداً أو بعد غد".

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم: "عندما أقول يومًا ما لا أقصد بذلك غدًا أو حتى بعد غد "، مشيرًا إلى أن وجهته ستكون لأحد الأندية الكبرى في دوري روشن.