شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 22-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 22-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب توفير 50 حافلة مجانية، لنقل الجماهير من القاهرة إلى استاد برج العرب، وذلك يوم الأحد المقبل، لمؤازرة ودعم فريق الكرة الأول.
كأس الأمم الأفريقية تهدد رحيل أحمد فتوح عن الزمالك فى يناير
تبدو فرص انتقال أحمد فتوح لأحد الأندية الخليجية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضئيلة للغاية وهو ما يفرضه تواجد اللاعب بنسبة كبيرة في القائمة النهائية للمنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.
الزمالك يوفر 50 حافلة مجانية للجماهير لمساندة الفريق أمام أبو سليم الليبى
عرض أحد وكلاء اللاعبين خدمات عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى إنبى على الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعدما قدم اللاعب مستوى جيد مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية وظهوره بشكل جيد خلال المباريات التي شارك فيها.
كواليس استقبال الزمالك للشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل.. صور
مران الزمالك.. مصطفى شلبى يخوض المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية
أدى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني على تحديد أطراف المباريات الودية الثلاثة المقرر أن يخوضها الفريق خلال معسكر الإمارات حال إنهاء إجراءات إقامة المعسكر بشكل نهائي .
تمثل غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مركز الدفاع صداع في رأس معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني للفريق قبل مواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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