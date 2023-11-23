شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 22-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 22-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب توفير 50 حافلة مجانية، لنقل الجماهير من القاهرة إلى استاد برج العرب، وذلك يوم الأحد المقبل، لمؤازرة ودعم فريق الكرة الأول.

كأس الأمم الأفريقية تهدد رحيل أحمد فتوح عن الزمالك فى يناير

تبدو فرص انتقال أحمد فتوح لأحد الأندية الخليجية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضئيلة للغاية وهو ما يفرضه تواجد اللاعب بنسبة كبيرة في القائمة النهائية للمنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024. الزمالك يوفر 50 حافلة مجانية للجماهير لمساندة الفريق أمام أبو سليم الليبى قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب توفير 50 حافلة مجانية، لنقل الجماهير من القاهرة إلى ستاد برج العرب، وذلك يوم الأحد المقبل، لمؤازرة ودعم فريق الكرة الأول، في المواجهة الهامة أمام أبو سليم الليبي بافتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. عرض أحد وكلاء اللاعبين خدمات عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى إنبى على الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعدما قدم اللاعب مستوى جيد مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية وظهوره بشكل جيد خلال المباريات التي شارك فيها. كواليس استقبال الزمالك للشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل.. صور استقبل نادي الزمالك الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء ، لتحقيق طلبه بالتواجد في مقر القلعة البيضاء ومقابلة نجوم الفريق. أدى محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مران الزمالك.. مصطفى شلبى يخوض المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية

أدى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يخوض محمد صبحى حارس مرمى الزمالك تدريبات مكثفة داخل جيم النادى بميت عقبة، رغم قرار ايقافه من مجلس ادارة الزمالك ، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى.

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني على تحديد أطراف المباريات الودية الثلاثة المقرر أن يخوضها الفريق خلال معسكر الإمارات حال إنهاء إجراءات إقامة المعسكر بشكل نهائي .

تمثل غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مركز الدفاع صداع في رأس معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني للفريق قبل مواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يدرس مسئولو نادى الزمالك عقد جلسة مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، بعد عودته من معسكر المنتخب الوطنى الذى خاض مباراتين فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وحقق فيهما الفوز وذلك لمفاتحته فى التجديد للفريق،رغم قرار إيقافه وعرض للبيع لأسباب تربوية.