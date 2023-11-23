شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن ونجويم يتابعان برنامجا تأهيليا فى مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثنائى مروان محسن والكاميرونى جوزيف نجويم لاعبا فريق مودرن فيوتشر لتدريبات تأهيلية في المران الجماعى الذى أقيم اليوم على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، تحت إشراف طبيب الفريق.

وكان مروان محسن يعانى من إجهاد في العضلة الخلفية، بينما الكاميرونى جوزيف نجويم يواصل التأهيل من الإصابة في العضلة الأمامية منذ فترة كبيرة.

ومن جانبه، بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسئولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.