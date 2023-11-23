شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 22-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما يتردد عن حدوث خناقة بين الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي، وطارق حامد لاعب ضمك السعودي، خلال معسكر منتخب مصر الأخير، والذي كان أحد الأسباب في استبعاد الثنائي ومعهما حسين الشحات من معسكر المنتخب.

الأهلى يفتح الباب لبيع أليو ديانج فى الميركاتو الشتوى.. اقرأ التفاصيل