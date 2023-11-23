اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-11-2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الأربعاء 22-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحسم الجهاز الفني للأهلي موقف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر من اللحاق بمباراة فريقه ضد ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

يواجه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي شبح الغياب عن مبارا فريقه أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه على مدار اليومين الماضيين.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا