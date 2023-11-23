أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-11-2023

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القاهرة - سامية سيد - لم يحسم الجهاز الفني للأهلي موقف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر من اللحاق بمباراة فريقه ضد ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

يواجه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي شبح الغياب عن مبارا فريقه أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه على مدار اليومين الماضيين.

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