شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل ينتظم فى تدريبات البنك الأهلي عقب انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلى والمنتخب الأولمبى، في التدريبات الجماعية لفريقه عقب انتهاء الراحة التي منحها طارق مصطفى المدير الفني للاعبين لمدة يومين، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة فى معسكر منتخب مصر الأولمبى الذى أقيم بالعاصمة الإدارية استعدادا للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان المنتخب الأولمبي اختتم معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الذى خاضه بدون وديات، فى إطار استعداده للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وسيطر الحماس على تدريبات المنتخب طوال فترة المعسكر من 13 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلاقى البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile "، حيث تقام يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر على استاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة دورى Nile برصيد 3 نقاط حيث خاض الفريق 6 مباريات تعرض للهزيمة فى 5 مباريات وحقق الفوز فى مباراة واحدة فقط.