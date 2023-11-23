شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 22 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الأربعاء 22 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلى يجهز السولية ومتولى فنيا للمشاركة فى المباريات بعد التوقف الدولى.

الأهلى يجهز السولية ومتولى فنيا للمشاركة فى المباريات بعد التوقف الدولى

يعمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تجهيز الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي من أجل المشاركة في المباريات القادمة لفريقهما، عقب انتهاء الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

شادى محمد: أحمد فتوح لا يناسب النادى الأهلى

قال شادى محمد نجم الأهلى السابق أن أحمد فتوح لاعب الزمالك لا يناسب النادى الأهلى خاصة وأنه تم عرضه للبيع بسبب عدم التزامه و الخروج من المعسكر.

كولر يجهز الدبيس للمشاركة أمام ميدياما تحسبا لغياب معلول

بدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر في تجهيز كريم الدبيس الظهير الأيسر لخلافة علي معلول في قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته ضد ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.