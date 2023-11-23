بلدية وانسدوورث تُعارض توسعة ملاعب بطولة ويمبلدون

الرياص - اسماء السيد - لندن: تعرّضت خطط توسعة بطولة ويمبلدون الإنكليزية في كرة المضرب لضربة قوية، بعد رفض المجلس المحلي اقتراح بناء ملاعب جديدة على أرض قريبة من نادي عموم إنكلترا.

وصوّت أعضاء مجلس مدينة وانسدوورث بالاجماع على رفض انشاء 39 ملعباً جديداً في منتزه ويمبلدون جنوب غرب لندن.

وتصرّف أعضاء مجلس المدينة بناء على نصيحة مسؤولي التخطيط، رغم موافقة مجلس مورتون الواقع فيها غالبية الموقع، الشهر الماضي.

وسيُحال الطلب إلى مكتب عمدة لندن، فيما يأمل نادي عموم إنكلترا بالحصول على ضوء أخضر رغم معارضة شرسة من بعض السكان المحليين.

بيان

قالت الرئيسة التنفيذية للنادي سالي بولتون في بيان "بالطبع نحن خائبون من قرار منطقة واندسوورث".

تابع "ستوفّر مقترحاتنا أكبر تغيير رياضي في لندن منذ 2012، إلى جانب فوائد كبيرة للمجتمع المحلي".

ويتضمّن عرض البطولة المقامة على أراض عشبية، بناء ملعب بسعة ثمانية آلاف متفرج على أرض كان يشغلها سابقاً مضمار ويمبلدون للغولف.