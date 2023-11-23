كأس ديفيس الجهد الأخير لديوكوفيتش في موسمٍ استثنائي

الرياص - اسماء السيد - ملقة (إسبانيا): يبحث الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً في كرة المضرب عن متابعة "جهد أخير" لتتويج موسم استثنائي وضعه في مصاف عظماء اللعبة، عندما يخوض بطولة كأس ديفيس للمنتخبات.

قال الصربي عشية مواجهة بريطانيا في ربع النهائي الخميس في ملقة "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من الأسلوب الذي قدمته خلال فوزي في نصف نهائي ونهائي (بطولة ايه تي بي الختامية) تورينو، وآمل في استعادة هذا المستوى والطاقة في كأس ديفيس".

كرّر اللاعب المخضرم البالغ 36 عاماً ان كاس ديفيس هي أحد "أكبر الأهداف" له هذه السنة "هذا الأسبوع الأخير من الموسم، وبالتالي جهد أخير وضروري من قبل كل فرد منا".

صدارة التصنيف

وكان اللاعب الفذ الذي أحرز ثلاث بطولات كبرى في 2024 رافعاً رصيده القياسي إلى 24، أكّد انهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي، بعد تراجع مستوى الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس في نهاية الموسم ومعاناته من الاصابات.

وأسف ديوكوفيتش بأن يكون الدور النهائي من كأس ديفيس، منذ تغيير نظامها في 2019، ينظّم في بلد واحد في إسبانيا (مرتان في مدريد ومرتان في ملقة) "لدي شعور بأن نهائي كأس ديفيس يجب أن يكون في بلد مختلف في كل سنة. هذه مسابقة عالمية".

وكانت صربيا بقيادة ديكوفيتش قد أحرزت لقب المسابقة عام 2010.