سكالوني يلمح بالرحيل عن منتخب الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشكك سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين في استمراره مع منتخب التانجو، مشيرا إلى أنه لديه الكثير من الأشياء التي يفكر فيها خلال هذا الوقت.

قال سكالوني في تصريحات صحفية عقب مباراة الأرجنتين والبرازيل: "الأرجنتين بحاجة إلى مدرب يتمتع بالطاقة اللازمة وبحالة جيدة، سأتحدث مع اللاعبين والمديرين".

اختتم: "لدي الكثير من الأشياء التي يجب أن أفكر فيها خلال هذا الوقت، لقد قدم لنا هؤلاء اللاعبون الكثير، وأحتاج إلى التفكير كثيرًا فيما أريد القيام به، إنه ليس وداعًا أو أي شيء آخر."

يذكر أن منتخب الأرجنتين حقق الفوز على البرازيل، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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