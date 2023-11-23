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«ماركا» الإسبانية: بطل الدوري السعودي سيشارك في دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - اميمة ياسر -    

قال فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، إن أندية الدوري السعودي سوف تشارك في بطولة بنظامها الجديد.

ومن المقرر أن يتم تعديل نظام دوري أبطال أوروبا، حيث سيتم زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 36 فريقا بدلا من النظام الحالي بتواجد 32 فريقا.

وفي تصريحات لوسائل إعلام سعودية، قال دياز: "الاتفاق المبدئي أن تشارك الفرق في دوري الأبطال، لأكثر من موسم متتالٍ وليس لموسم واحد".

وتابع: "هناك حديث حدث منذ شهور، وأظن أن كرة القدم تتغير، يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) قادر على تغيير أي شيء في سبيل المتعة، لأن كرة القدم هي المتعة، والنجوم السابقين في أوروبا موجودين الآن في السعودية، وأي مشجع في العالم يريد مشاهدتهم كذلك في أفضل بطولة في العالم، وهذا طبيعي".

وأضاف رئيس تحرير صحيفة "ماركا": "بطل الدوري السعودي هو من سيشارك في دوري أبطال أوروبا مستقبلا، والمفاوضات جادة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد السعودي".

جدير بالذكر أن النظام الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا ينص على مشاركة 36 فريقا في مجموعة واحدة في دوري أبطال أوروبا، بدلا من تقسيم 32 فريقا على 8 مجموعات مثلما في النظام الحالي للمسابقة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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