موعد مباراة الاهلي ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيرة ميدياما الغاني ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستهل الاهلي مشوارة في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ميدياما الغاني في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويقع الاهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

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ويأمل المارد الاحمر مصالحة جماهير بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ميدياما، بعدما تعادل في اخر مباراة قبل التوقف الدولي مع الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي وميدياما

يلتقي الفريقين يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر، على ستاد وي السلام، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.