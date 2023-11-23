مصطفى يونس: محمد صلاح يتحمل مسئولية استبعاد ثلاثي منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

حمل مصطفى يونس، نجم الكرة المصرية، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، مسئولية استبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر منتخب مصر، بناءً على قرار من المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وقال "يونس"، في لقائه ببرنامج "اللعيب"، على فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الأربعاء: "أوحش حاجة في اي اجهزة فنية انك تعاقب اللاعب بتاعك على الهواء، فين دور محمد صلاح كابتن الفريق في هذا الأمر".

وأضاف: "هو ليه مرجعهمش للمعسكر من غير دوشة، كابتن الفريق رأسه برأس المدير الفني، انا كنت كابتن فرقة، مصطفى عبده في سنة 81 لقيته مولع قالي الجوهري وزيزو قالولي بطل كورة، قلت له انتا عايز تبطل كرة.. رد عليا وقالي لا، قولتله انزل الملعب".

وتابع: "روحت دخلت للجوهري وقولته مصطفى عبده مش هيبطل انتا عايز تلعبه او متلعبوش دي مش بتاعتي، كابتن الفريق مش ينزل يسلم".