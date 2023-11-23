إنبي عن بيع أوفا بـ3 مليون دولار: "في أندية اشترت لاعيبة مصرية بهذا الرقم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حسم محمد إسماعيل، مدير الكرة في نادي إنبي الجدل، حول موقف نادي إنبي من بيع محمد أمين أوفا في يناير القادم.

وأكد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الماتش"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن إنبي لم يتلق أي عروض من أندية الأهلي والزمالك لضم أوفا، لذلك اللاعب مستمر مع إنبي ولن يرحل في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف: "معروف في يناير دا موسم الوكلاء وإنبي مش هيقدر يبيع أوفا إلا لما يكون عندنا لاعب بديل في نفس مركزة، مفيش حد هيمشي في يناير ممكن الموسم القادم ومحمد أوفا مكمل مع الفريق".

وأشار إسماعيل إلى نادي إنبي يضع 3 مهاجمين من فريق بايونيرز الذي يلعب في دوري المحترفين بعين الإعتبار من أجل بحث امكانية التعاقد معهم، لكن حاليًا لن يرحل أي لاعب من إنبي في يناير.

وعن بيع أوفا في الدوري المصري بـ3 مليون دولار، عقب قائلًا: "في اندية اشترت لاعيبه مصرية بـ3 مليون دولار والقصة دائما ملهاش دعوة بـ مصري أو أجنبي هي متعلقة بمدى رغبة النادي واحتياجه لهذا اللاعب، هو لو اوفا راح نادي برة واحترف وانت اشتريته من بره بـ3 مليون دولار هتفرق".