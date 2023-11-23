لاعب الزمالك السابق ينضم للدوري السعودي.. تفاصيل مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف أحمد حسن مكي، مدرب نادي أحد السعودي الجديد، تفاصيل انضمامه للجهاز الفني لنادي أحد، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو)، وكواليس رحيله عن نادي سموحة.

وقال مكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الماتش"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إنه سعيد للغاية بهذه التجربة، متمنيًا أن تكون تجربة جيدة هذا الموسم.

وأوضح أن الكرة في السعودية تطورات بشكل كبير من حيث الصفقات وأداء اللاعبين وقوة الأندية، والكل يعرف أن الوضع الآن في الدوري السعودي مختلف عن المواسم السابقة.

وأكمل: " لم اتواصل مع المدير الفني الكرواتي فيليبور كوفونيوفيتش، وتواصلت مع رئيس النادي وقعدت قعدة امبارح واتفقنا على كل حاجة والاسبوع الجاي هكون هناك وهيحصل قعدة بيني وبين المدير الفني وانزل التمرين مع الفريق".

وحول رحيله عن منصب المدرب العام في نادي سموحة، أضاف أنه لعب في نادي سموحة 5 سنوات، وسوف يعود مرة أخرى، مضيفًا: " سموحة هو بيتي وفي الأول والآخر ابن النادي".

وعن أسباب رحيله، أضاف أنه شعر بنوع من التهميش من دوره في الجهاز الفني الفترة الماضية، ولم يتحدث مع الكابتن أحمد سامي مدرب الفريق في هذه المسألة وأسباب رحيله".