إنبي يغلق الباب في وجه الأهلي ويرفض بيع نجم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، حقيقة وجود مفاوضات مع الأهلي والزمالك، لضم مهاجم الفريق البترولي، أحمد أمين أوفا في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال "إسماعيل"، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc، مساء الأربعاء، إن نادي إنبي حتى هذه اللحظة لم يحدث أي تواصل من جانب الأهلي او الزمالك لضم "أوفا"، ولم يصل إلينا أي عروض رسمية لأي لاعب آخر، مؤكدًا أن عقد أوفا مستمر لمدة 4 مواسم ولا يوجد به أي شروط جزائية.

وأكد أن النادي لم يطلب 3 مليون دولار لبيع أوفا هذه أرقام غير منطقة، ولم نحدد أرقام لبيع اللاعب هذا الموسم، مضيفًا أنه لا يوجد اي عروض أو مفاوضات لضم محمد حمدي أو أحمد نادر حواش في يناير القادم.

وأوضح أن نادي إنبي لديه استراتيجية واضحة في بيع اللاعبين، ونريد الحفاظ على العناصر الأساسية لدى الفريق حتى نهاية الموسم، واستغلال هذه الفترة في تجهيز عناصر جديدة.

وحول مستحقات إنبي المتبقية لدى الأهلي بشأن انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، أضاف أن هذه المشكلة يتولى حلها أيمن الشريعي رئيس النادي والتي في طريقها للحل لكننا نريد الإطلاع على العقد، لافتًا إلى أن إنبي يجب ان يحصل على 20% من قيمة صفقة انتقال حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري.