شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية يجبر الأهلى على تأجيل حسم ملف تمديد تعاقد 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل حسم ملف تمديد عقود الثلاثى محمد هانى وعمرو السولية وعلى معلول والذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي وذلك لحين عودة المارد الأحمر من السعودية عقب انتهاء مشاركة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستهلها بمواجهة الفائز من أوكلاند سيتي النيوزيلندي واتحاد جدة السعودي، لملاقاته يوم 15 ديسمبر المقبل ، من أجل التركيز فى مونديال الأندية.

وتنتهي عقود أكثر من لاعب داخل الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وتنوي الإدارة تجديد عقود كل اللاعبين، ولكنها ترغب فى تأجيل حسم الملف لحين العودة من السعودية عقب خوض مونديال الأندية، خشية تشتيت اللاعبين وانشغالهم بالتفكير فى تجديد عقودهم فى الوقت الحالي، فى ظل حاجة الجهاز الفني لجهود كل اللاعبين قبل المشاركة في مونديال الأندية.

واتفق الاهلى على كافة بنود تجديد عقد محمد هاني، ويتبقى فقط توقيع العقود رسميًا، ويرغب مسؤولو الأهلي في تحديد عقد عمرو السولية متضمنا شرطا لتفعيل الموسم الثاني بخوضه 80% من المباريات في الموسم الأول،بينما يختلف موقف تجديد عقد علي معلول، إذ يرغب النادي الأهلي قي تقدير مسيرة اللاعب، لكن لم يتم مناقشة أمر التجديد حتى الآن.

وتري إدارة الاهلى أن الوقت الحالي غير مناسب لفتح الملف بسبب الانشغال بالتحضير للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها التاسعة مساء السبت فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على ستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع .

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.