شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يمنح لاعبى البنك راحة 48 ساعة قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة وذلك لتجنب الإرهاق والاصابات قبل استئناف مباريات بطولة دورى Nile.

وتمكن فريق البنك الاهلى من الفوز على نظيره إنبى بثلاثية نظيفه فى اللقاء الودى الذى جمعهم منذ قليل على ستاد بتروسبورت وذلك استعدادا لمواجهة سيراميكا وأحرز الاهداف كل من إبراهيم حسن واحمد مدبولى وأحمد النادرى.

وخاض فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى معسكر مغلق بالاسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري وذلك استعدادا لعودة مواجهات الدوري المصري الممتاز عقب أنتهاء فترة التوقف الدولي وعمل طارق مصطفى خلال المعسكر بتجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر على استاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة مساء.