شيماء خالد تخوض منافسات وزن +87 ببطولة العالم للأثقال

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القاهرة - سامية سيد - تخوض شيماء خالد لاعبة منتخب رفع الأثقال منافسات وزن + 87 كجم ببطولة العالم بالمكسيك تحت 20 سنة فى ختام منافسات أحفاد الفراعنة .

وتوجت رحمة أحمد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بثلاث ميداليات برونزية فى منافسات وزن أقل من 81 كجم ببطولة العالم بالمكسيك تحت 20 سنة فى الخطف و الكلين و المجموع .

بينما حصل محمود حسنى لاعب المنتخب الوطنى للأثقال على المركز الخامس فى منافسات الخطف .

فيما توج محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطنى لرفع الاثقال بالميدالية الذهبية مؤخرا فى منافسات الخطف بوزن 81 كجم ببطولة العالم بالمكسيك تحت 20 سنة .

وحصد سيد على، لاعب منتخب رفع الأثقال، برونزية الخطف وفضية الكلين وفضية المجموع فى وزن أقل من 61 كجم.

فيما حصدت حبيبة سعد من قبل برونزية الخطف فى وزن أقل من 45 كجم فيما إحتل حلمى عبد البارى المركز الرابع فى منافسات الخطف وزن 67 كجم.