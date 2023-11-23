الامارات | بعد الفوز على البرازيل.. ميسي يتلقى أنباءً سيئة من الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إن ليونيل ميسي تلقى أنباءً سيئة في الأرجنتين، عقب ساعات قليلة من الليلة السيئة التي قضاها في ملعب ماراكانا بسبب الاعتداءات التي حدثت على جمهور "التانغو".

ذكرت الصحيفة أنه رغم انتصار الأرجنتين التاريخي على البرازيل، ولكن أفضل لاعب في العالم 8 مرات أبدى غضبه الشديد بسبب الأحداث التي رافقت المباراة، قبل أن يتلقى خبر تعرض عائلة زوجته للسرقة في الأرجنتين.

وأوضحت: "لصان تهجما على السيارة التي تحمل عائدات السوبر ماركت الذي يمتلكه عائلة زوجته أنتونيلا".

وتابعت: "اللصان كسرا زجاج نافذة السيارة وسرقا 8 ملايين بيزو أرجنتيني ما يقارب 20 ألف يورو، بينما أكد الأطباء أن الأفراد الثلاثة الموجودين في السيارة لم يصابوا بأي أذى".

وأشارت إلى أن الحادث الذي وقع في روزاريو ليس الأول، إذ تم استهداف عائلة أنتونيلا في مارس (آذار) الماضي، بعدما تعرض المتجر نفسه لوابل من الرصاص وتحذير من أحد المجرمين إلى اللاعب الأرجنتيني، وبهذه المناسبة تدخلت السلطات وفرضت تعزيزات أمنية على المتجر.