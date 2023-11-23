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الامارات | صفقة المليار قد تُبعد مانشستر يونايتد عن دوري أبطال أوروبا

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن مانشستر يونايتد أصبح مهدداً بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

قالت الصحيفة إنه من المقرر أن يتم تأكيد صفقة السير جيم راتكليف البالغة 1.3 مليار جنيه إسترليني للحصول على حصة 25 في المئة في أولد ترافورد رسمياً في غضون أيام، وهو ما قد يضر النادي الإنجليزي.

وأوضحت: "الملياردير البريطاني يمتلك بالفعل نادي نيس الفرنسي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، ما يعزز من حظوظه في التأهل إلى "تشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل، إذا حافظ على نتائجه بالنسق الحالي".

وتابعت: "بموجب قواعد "الملكية المتعددة للأندية" التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها ليونايتد ونيس اللعب في أوروبا في الموسم المقبل هي أن يضمن أحدهما مكاناً تلقائياً في دوري أبطال أوروبا ويتأهل الآخر مباشرة إلى دوري المؤتمرات".

واختتمت: "إذا حصل كلاهما على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، فإن الفريق الذي أنهى المركز الأعلى منهما سيحصل على مقعد دوري الأبطال، بينما يتم استبعاد الفريق الأخر، لذلك وفقاً للترتيب الحالي يعد نيس الأقرب للحصول على هذا المقعد، خاصة أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في ".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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