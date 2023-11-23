الامارات | طلب غريب من مورينيو إلى أنشيلوتي.. لا تصبح مجنوناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن المدرب جوزيه مورينيو وجه نصيحة إلى نظيره كارلو أنشيلوتي بشأن مستقبله في ريال مدريد.

نقلت الصحيفة تصريحات أدلى بها المدرب البرتغالي إلى قناة راي الإيطالية أكد خلالها أن المجنون فقط هو من يرحل عن ريال مدريد.

وأوضح: "لقد كنت مجنوناً عندما تركت تدريب الريال، إذ بعد 3 سنوات طلبت إدارة النادي مني الاستمرار، ولكني اتخذت قرار الرحيل".

وأضاف: "أرى أن أنشيلوتي لا يجب أن يكرر الخطأ نفسه بالانتقال إلى تدريب منتخب البرازيل".

وواصل حديثه: "أتمنى أن يقدم المدرب الإيطالي موسماً رائعاً مع "الملكي" حتى يستمر مع الفريق في الموسم المقبل".

واختتم: "أشعر بالسعادة في روما، حيث أن الأجواء هنا مختلفة، والأشخاص في النادي يبحثون عن الأفضل دائماً، وهناك روح إيجابية تجعلني أكثر إصراراً على الاستمرار، ولكن بالتأكيد سأرحل يوماً ما عن الفريق، وفي الوقت نفسه هذا لا يعني أنني أقصد أنني سأرحل غداً أو بعد غدٍ".