شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مدربين صامدون فى وجه التغيير بدورى المحترفين بعد 9 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نهاية الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين لهذا الموسم، رحيل 3 أجهزة فنية بعد المباريات التى شهدت العديد من الأحداث والمفاجآت والتى أثرت على ترتيب الفرق فى الجدول.

ورحل أحمد عيد عبد الملك عن تدريب فريق لافيينا، فيما رحل سامر عبد الرحمن عن تدريب القناة، وقدم جمعة مشهور استقالته من تدريب المصرية للاتصالات.

وانضمت أندية لافيينا والاتصالات والقناة إلى قائمة الأندية التى أطاحت بالمدير الفنى خلال أول 9 جولات والتى شملت غزل المحلة والنصر للتعدين والنجوم وراية وأسوان.

10 مدربين صامدون حتى الآن

وصمد 10 مدربين أمام رياح التغيير حتى الآن وهم كل من محمد مكى فى حرس الحدود، سيد عيد فى بتروجت، الكرواتى توليتش فى وادى دجلة، أحمد عبد المقصود فى بترول أسيوط، أيمن المزين فى أبو قير للأسمدة، عمرو أنور فى طنطا، مشير عثمان فى مكادى، أمير عزمى مجاهد فى السكة الحديد، محمد حامد فى بروكسى، طارق حجاج فى مصر المقاصة.

وشهدت مباريات الجولة التاسعة تسجيل 32 هدفا فى المباريات العشرة التى أقيمت، كما جاءت مباريات حرس الحدود ومصر المقاصة بالنتيجة الأعلى بالدورى بعدما فاز الفريق العسكرى 6 / 2، أحرز فيها محمد النجيلى لاعب حرس الحدود الهاتريك الثالث فى المسابقة، وجاءت مواجهة المصرية للاتصالات وبترول أسيوط في الوصافة بـ5 أهداف بعدما انتهت بفوز البترول بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتصالات، في حين سجلت مواجهة أسوان وأبو قير للأسمدة التعادل السلبى الوحيد في الجولة.