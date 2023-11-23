شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يواصل سياسة التدوير فى الأهلى بسبب 5 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على مواصلة اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة لمواجهة الإجهاد وضغط المباريات التي سيواجه المارد الأحمر.

ينتظر النادي الأهلي 5 مباريات قوية ومهمة، خلال أسبوعين، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات؛ إذ يخوض المارد الأحمر مواجهات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا ودوري Nile، قبل سفر الفريق إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وسيبدأ النادي الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة فريق ميدياما الغاني، بعد التوقف الدولي، السبت المقبل بعدها يلعب أمام سموحة في الدوري يوم الثلاثاء المقبل .

ويعود الأهلي مرة أخرى لدوري الأبطال، بمواجهة أمام يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت 2 ديسمبر المقبل،ثم يلتقي نظيره فريق زد يوم الأربعاء 6 من الشهر نفسه، وبعدها يختتم مبارياته قبل كأس العالم للأندية بلقاء يوم السبت 9 ديسمبر، أمام شباب بلوزداد الجزائري، الساعة 6 مساء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستعد لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها التاسعة مساء السبت فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على ستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع .

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.