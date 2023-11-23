شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب رشدان بالتركيز للحصول على فرصة مع الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع عبد الرحمن رشدان مدافع فريق الشباب بالنادي، على هامش تصعيده إلى مران الفريق الأول أمس الثلاثاء ، من أجل تحفيزه ومطالبته بالاجتهاد حتى يكون له دور مع الفريق الأول في المرحلة القادمة كما حدث مع عدد كبير من اللاعبين.

وحث بيبو رشدان على ضرورة الاجتهاد في التدريبات من أجل الاستمرار مع الفريق الأول والحصول على فرصة كما حدث مع كلا من كريم الدبيس ومعتز محمد ومحمد زعلوك ومعهم الثنائي محمد أشرف ورأفت خليل اللذين انضما إلى زد بداية الموسم الحالي.

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن رشدان يمتلك قدرات فنية عالية ولكن ما ينقصه أن يمثل للتعليمات وأن يبذ أقصى جهده في التدريبات، ويوصل رسالة إلى الجهاز الفني بأنه يستحق الحصول على فرصة مع الفريق الأول.

وانضم رشدان للأهلي مطلع الموسم الماضي قادما من وادي دجلة، حيث يلعب مع فريق الشباب بالقلعة الحمراء، ويتدرب على فترات مع الفريق الأول.