شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة يقترح خروج ناشئى الإسماعيلى للإعارة فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، اقتراحا من على أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان، بإعارة بعض الوجوه الصاعدة لأندية القسم الثانى والدورى الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويهدف اقتراح على أبو جريشة إلى اكتساب الناشئين الخبرة فى أنديتهم الجديدة بدلا من جلوسهم على دكة البدلاء واقتصار مشاركتهم على المباريات الودية، والاستفادة ماديا من هذه الإعارات.

وقام إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى بتصعيد عدد كبير منهم مع الفريق الأول منذ بداية الموسم الحالي، لتعويض النقص العدد في القائمة والتي فشل الإسماعيلى في ضم لاعبين جدد بسبب وقف القيد الذى يعانى منه الدراويش.

وصعد إيهاب جلال عددا كبيرا والذى جاء أبرزهم الحارسين عبد الله جمال ومحمد عبد الفتاح بالإضافة إلى عبد الله حسنى ومحمد إيهاب وبشار أشرف وعمر سعيد وعبد الله محمد ومحمود ياسين أوتاكا وعبد الله السعيد ونادر فرج وحمادة صلاح وحسن صابر ومحمد وجدى ومحمد بحيرى وعبد الله حسن وأحمد وجيه ومحمد خطارى.

ويدرس مجلس الإسماعيلى هذا الاقتراح من أجل البت فيه خاصة مع وصول بعد العروض لبعض اللاعبين، وعرض القرار على إيهاب جلال قبل الموافقة على رحيل أي لاعب.