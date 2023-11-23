شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل ملف الراحلين عن الفريق بسبب إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تأجيل ملف الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة،إلى الوقت الذى يتم فيه حل أزمة إيقاف القيد التي يعانى منها النادى الأبيض.

كما اتفق المسئولون عن ملف الكرة في نادى الزمالك مع معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأبيض،على تأجيل البت في ملف اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء،والتمسك بجميع العناصر،انتظاراً لمعرفة مصير أزمة إيقاف القيد،خاصة أن في حال تعقد الأمور لن يستطيع النادى إبرام أي صفقات في الميركاتو الشتوى.

من ناحية أخرى وضعت عودة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك إلى تدريبات الفريق الأبيض وتعافيه من الإصابة،معتمد جمال في حيرة حول اختيار اللاعب الذى يدفع به في هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبات معتمد جمال في حيرة من أمره حول الدفع بسيف الدين الجزيرى أساسياً في قيادة هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى أو الاعتماد على البنينى سامسون أكينيولا الذى يقدم مستويات جيدة مع الفريق في الفترة الأخيرة،أو الدفع بهما سوياً مع تواجد ناصر منسي على دكة البدلاء.

ويخشى معتمد جمال من الدفع بسيف الجزيرى أساسياً أمام بطل ليبيا خوفا من أن تعاوده الإصابة كما يرغب في نفس الوقت،في استمرار الاعتماد على سامسون لمنحه الثقة كاملة التي حصل عليها خلال اليومين الماضيين.

وشارك الجزيري في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء الماضى بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، ليصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.