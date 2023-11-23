3 طلبات فيتوريا من لـ فتوح وصبحي لضمان البقاء في قائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال محمد غرابة، مدير منتخب مصر، إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، عقد جلسة في المران الأخير مع جميع اللاعبين، ولم يعقد جلسة بشكل شخصي مع ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي.

وقال "غرابة"، في تصريحات تلفزيونية، على فضائية "اون تايم سبورتس"، إن فيتوريا أبلغ اللاعبين بضرورة المشاركة في المباريات القادمة مع أنديتهم، لأنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا القادمة كوت ديفوار 2024.

وأوضح، قائلًا: "رسالة فيتوريا لـ أحمد فتوح وصبحي أنهم محتاجين يلعبوا عشان القائمة هتقفل قريب ومعندناش وقت واللي جاهز وبيلعب ورجله في الملعب وبيقدم مستوى جيد هو اللي هيستمر معانا".

يذكر أن منتخب مصر يشارك في كأس أمم أفريقيا القادمة في المجموعة الثانية، رفقة منتخابات، غانا، موزمبيق،كاب فيردي.