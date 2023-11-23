شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد فى نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الأهلى رجال مع الاتحاد السكندرى اليوم، الخميس، في إياب نصف نهائى دورى مرتبط السلة بالمباراة التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية .

وشهدت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين أول امس فوز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 75/61 ، حيث تولى أحمد الجارحى مدرب عام الاهلى قيادة الفريق نظرا لايقاف أوجستى بوش على خلفية طرده بمباراة الأهلى امام الزمالك في ربع النهائي.

ومن المقرر أن يقود أوجستى بوش المدير الفنى للاهلى الفريق خلال المباراة ، كأول ظهور له بعد انتهاء ايقافه من جانب اتحاد السلة.

وخصص الاتحاد المصري لكرة السلة 500 تذكرة لكل نادٍ، من خلال موقع تذكرتي، حتى يتمكن الجمهور من حضور المباريات، وتحدد مبلغ 50 جنيها كسعر للتذكرة الواحدة، والتى تم طرحها من خلال موقع تذكرتى، حيث قرر اتحاد السلة حضور 500 مشجع لكل فريق خلال المباراة.